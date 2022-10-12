РИА ФАН: подросток выстрелил из пневмата в 12-летнего брата в Алтайском крае | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

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Viber РИА ФАН: подросток выстрелил из пневмата в 12-летнего брата в Алтайском крае

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Подросток выстрелил из пневматического оружия в своего 12-летнего брата в Алтайском крае, ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщило РИА ФАН.

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ЧП произошло 11 октября в Славгороде. По версии следствия, братья играли дома с пневматической винтовкой без присмотра родителей. В какой-то момент один из детей выстрелил и попал в другого. Ребенка увезли в больницу с травмой. Идет разбирательство, возбуждено уголовное дело.

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