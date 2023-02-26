Происшествия 26 февраля 2023, 11:28 РФ не повторит отношение США к другим странам — Путин Путин: в мире установится курс на многополярность Пресс-служба Кремля

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В мире установится курс на многополярность и уважение ко всем странам. Такое мнение высказал глава России Владимир Путин. ОН поделился видением геополитического будущего во время интервью в рамках для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава России подчеркнул, что власти США действуют эгоистично и выстраивают мир только вокруг собственных интересов. По его словам, правительство РФ ведет себя по-другому. Путин сказал, что Россия не может повторять такую политику сейчас и не будет действовать подобным образом в дальнейшем.

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«Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого — она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», — поделился Путин.

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Также в рамках этой программы он заявил, что Россия выступает против выстраивания мира вокруг интересов США. Путин отметил, что РФ осознает перемены на геополитической арене после распада СССР, но не считает это поводом для доминирования Соединенных Штатов.