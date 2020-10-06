Резной терем-ресторан «Засека» мощно сгорел в Пензе. Видео

В Пензе сгорела одна из визитных карточек города, построенный в советское время деревянный ресторан «Засека». По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в 19:40 мск, сообщили «360» в областном главке МЧС. Огонь распространился на здание целиком, площадь возгорания оценили в 800 квадратных метров.

На месте работают пожарные. Причины пожара устанавливаются.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.

Источник фото: vk.com/news_pnz

Ресторан «Засека» был построен в конце 1970-х годов. Здание было стилизовано под резной деревянный терем. Свое название ресторан получил в честь места, где был построен. В XVII веке там проходила оборонительная засечная черта, возведенная для защиты Пензы в от набегов кочевников с юга.