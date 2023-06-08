Происшествия 08 июня 2023, 12:25 Резня во Франции. Мужчина ранил ножом шесть детей в Анси France Presse: мужчина ранил ножом 6 детей и одного взрослого в Анси РИА «Новости»

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Преступник напал с ножом на группу детей в городе Анси на юго-востоке Франции. В результате пострадали шестеро несовершеннолетних и один взрослый, сообщило агентство France Presse

По данным источника Le Figaro, злоумышленника задержали. По предварительной информации, это беженец из Сирии. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

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Мужчина атаковал детей около 09:45, когда те находились в паке недалеко от озера. Вместе с несовершеннолетними был взрослый сопровождающий. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнило издание Le Parisien.

В Национальном собрании Франции объявили минуту молчания после сообщения о ЧП. На место происшествия должна прибыть премьер-министр Элизабет Борн.

В районе, где произошло нападение, работает полиция и спасатели. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин отметил, что злоумышленника задержали благодаря быстрой работе правоохранительных органов, написала Le Monde.