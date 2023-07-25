Эксклюзив 25 июля 2023, 09:14 Резкая вспышка и сильный хлопок. Очевидцы рассказали о взрыве в Нижнекамске «360»: взрыв в жилом доме Нижнекамска мог произойти из-за самогонного аппарата

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Громкий хлопок раздался утром 25 июля в доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Ударной волной из квартиры на первом этаже выбило стекла, а из окна вырвались языки пламени, начался пожар. Очевидец Александр Костров в беседе с «360» рассказал, что произошел взрыв газа, либо мог рвануть самогонный аппарат.

«В сам момент взрыва находился дома. Засыпал почти. Раздался слишком сильный хлопок, от чего вскочил. Вещи в доме сдвинулись чуть-чуть. Выбежал посмотреть, что же случилось. Заметил, как бригада скорой помощи несет тело человека в закрытых носилках», — рассказал Александр.

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Возможная причина взрыва

По словам собеседника канала, загорелось и второе здание, приехало около 11 машин скорой помощи, а также пожарные и полицейские. Очевидец отметил, что спецслужбы среагировали быстро.

«Паники особо не было. Все люди столпились и смотрели на это зрелище. Были жильцы из этого же подъезда, которые успешно эвакуировались. Это был газ, либо же самогонный аппарат. Взрыв был сильным, с улицы Лесной даже слышали», — поделился он.

Громкий звук и вспышка света

Еще одна очевидица Диана Мягкова в момент взрыва кормила своих животных. Она рассказала, что подняла голову, чтобы посмотреть в окно, и ее буквально ослепило.

«Резко произошла вспышка и сильный хлопок. Сразу же позвонила в пожарную часть. Проблем вроде как не было, на запах не жаловались», — добавила она.

Ранее в МЧС передавали, что самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек. Сотрудники пожарной охраны спасли девятерых, в том числе ребенка. Причины происшествия выясняются.