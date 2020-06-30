30 июня 2020, 18:44
Режиссера Боголюбова госпитализировали в Москве
Российского режиссера и сценариста Александра Боголюбова госпитализировали. Об этом рассказал сын, известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера, сообщил телеканал Рен ТВ.
«Все нормально, все будет хорошо», — приводит слова Оскар Кучера РИА «Новости».
Уточняется, что Боголюбова доставили в одну из московских клиник в связи с обострением хронических заболеваний. Медики также заподозрили у него пневмонию, но этот диагноз в итоге не подтвердился, написало ИА Nation News.
Как известно, Боголюбов — режиссер мультфильмов «Приключения Незнайки», «Волшебник Изумрудного города», «Бумеранг» и других. Также он был режиссером художественных фильмов «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Кинематографиста госпитализируют уже второй раз за полгода.
Сейчас режиссеру 85 лет.