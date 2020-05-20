Режиссер Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни

Причину смерти режиссера не называют. О месте и времени похорон сообщат дополнительно.

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры», — прокомментировали в театре.

Напомним, Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей.