    20 мая 2020, 12:10

    Режиссер Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Голуб, режиссер, заслуженный деятель искусств России, скончался 18 мая в возрасте 82-х лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Александринского театра.

    Причину смерти режиссера не называют. О месте и времени похорон сообщат дополнительно.

    «Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры», — прокомментировали в театре.

    Напомним, Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей.