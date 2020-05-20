20 мая 2020, 12:10
Режиссер Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни
Владимир Голуб, режиссер, заслуженный деятель искусств России, скончался 18 мая в возрасте 82-х лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Александринского театра.
Причину смерти режиссера не называют. О месте и времени похорон сообщат дополнительно.
«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры», — прокомментировали в театре.
Напомним, Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей.