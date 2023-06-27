Происшествия 27 июня 2023, 00:03 Режиссер Попов угодил в больницу после драки в Москве — СМИ «112»: режиссер Сергей Попов получил травму головы во время драки на юге Москвы РИА «Новости»

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Российский режиссер Сергей Попов попал в московскую больницу с травмой головы в результате драки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, потасовка произошла на юге столицы. Во время драки режиссер получил травму головы, в результате чего на некоторое время потерял сознание.

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Ему потребовалась помощь медиков. На место драки приехала скорая помощь, которая госпитализировала Попова. Кинорежиссера доставили в реанимацию, предварительно, с сотрясением головного мозга.

«Медикам предстоит выяснить, насколько травма тяжелая», — уточнили в публикации.

Что стало причиной конфликта, а также его участники пока неизвестны.

Сергей Попов работал над таким сериалами, как «Выхожу тебя искать», «Мосгаз. Западня» и другими.