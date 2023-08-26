Происшествия 26 августа 2023, 22:11 Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни Директор театра «Ленком Марка Захарова»: умер режиссер Панфилов РИА «Новости»

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Народный артист РСФСР, режиссер с сценарист Глеб Панфилов ушел из жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

О смерти 89-летнего режиссера стало известно 26 августа. Варшавер отметил, что Панфилов был уникально талантливым человеком. В «Ленкоме Марка Захарова» его спектакли шли много лет, подчеркнул собеседник агентства.

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В мае 2023 года Панфилова госпитализировали в реанимацию Одинцовской больницы. Там у него выявили нарушение мозгового кровообращения. В июле директор «Ленкома» сообщил об удовлетворительном состоянии режиссера.

Панфилов известен большому кругу зрителей по работам над картинами «Иван Денисович», «Мать», «Прошу слова», «Начало», «В огне брода нет» и другими.