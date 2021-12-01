Режиссер екатеринбургского театра дал премию подчиненным для подарка себе же

Оказывается, традиционное скидывание на подарок боссу можно реализовать в юмористическом ключе. Екатеринбургский режиссер сделал это в виде официального приказа.

Худрук екатеринбургского «Коляда-Театра» Николай Коляда выписал своим артистам премию — по тысяче рублей на покупку ему подарков ко дню рождения. Фото официального приказа он выложил на своей странице в Facebook.

«Написал приказ, конечно, для юмора. Если кому-то непонятен этот юмор — пусть на … идут, извините за выражение. Но деньги-то я по правде отдаю, приказ имеет силу», — прокомментировал режиссер данный акт изданию «Подъем».

Себе в подарок он хочет соковыжималку и блендер. Коляда также отметил, что заработал в Польше 15 тысяч евро, с этого гонорара он выплатит сотрудникам премии и свозит их отдохнуть на турбазу.