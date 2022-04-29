Режиссер Чарли Минн снял документальный фильм о давке на концерте Трэвиса Скотта

Режиссер Чарли Минн снял документальный фильм о смертельной давке, которая произошла на концерте рэпера Трэвиса Скотта. Закрытые показы произошли в нескольких городах США. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Картина получила название «Concert Crush: The Travis Scott Festival Tragedy» («Концертная давка: трагедия на фестивале Трэвиса Скотта»). В дальнейшем фильм будет показан массовому зрителю. Фильм посвящен серьезной давке, которая произошла на концерте рэпера.