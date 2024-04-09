09 апреля 2024, 12:41
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Губернатор Липецкой области сообщил о режиме воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале отметил, что все силы и средства привели в повышенную готовность.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — уточнил он.
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Артамонов попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Губернатор региона подчеркнул, что сигнал носит информативный характер и на нормальную жизнедеятельность области не повлияет.
В ночь на 9 апреля у берегов Крыма российские силы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун», а также по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.
Беспилотники
ПВО
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