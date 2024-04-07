07 апреля 2024, 15:05
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Артамонов: в Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что все силы и средства находятся в повышенной готовности.
«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — обратился Артамонов к жителям.
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Губернатор напомнил, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. За оперативной информацией Артамонов посоветовал следить в официальных каналах правительства и МЧС.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны России подавили беспилотник самолетного типа в Липецкой области. Обошлось без пострадавших и разрушений. До этого в регионе вводили режим воздушной опасности.
МЧС РФ
Россия
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