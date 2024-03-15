Происшествия 15 марта 2024, 08:03 Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области Губернатор Артамонов объявил воздушную опасность в Липецкой области РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Липецкой области утром в пятницу ввели режим воздушной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Беспилотники заметили вблизи границ региона. Все средства и силы привели в состояние повышенной готовности. Не поддавайтесь панике и соблюдайте спокойствие. Сигнал носит информационный характер, он не окажет влияния на нормальную жизнедеятельность области», — написал он.

Реклама

Артамонов призвал местное население следить за актуальной информацией на телеканале «Липецкое время», а также на официальных ресурсах МЧС и правительства региона.

Днем ранее, 14 марта, в Липецкой области также срабатывал сигнал воздушной опасности, он действовал около часа. Артамонов объяснял, что власти получили сведения о вероятных прилетах дронов по населенным пунктам региона или окрестностям Липецка.