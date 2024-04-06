06 апреля 2024, 21:53
Режим ракетной опасности ввели в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.
Реклама
Гладков напомнил о правилах безопасности. Он призвал жителей укрыться в помещениях без дверей и окон со сплошными стенами. Такими являются коридор, туалет, кладовая и другие. Находящихся на улице губернатор попросил спуститься в укрытие или безопасное место.
Ранее украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Как отметил Гладков, в результате случившегося сгорел трактор и пострадал механизатор. Один местный житель получил ссадину левой кисти. Ему помогли в районной больнице и отправили на амбулаторное лечение. Также ВСУ обстреляли поселок Красное. Три дома получили повреждения.
Военные
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама