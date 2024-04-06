Происшествия 06 апреля 2024, 21:53 Режим ракетной опасности ввели в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

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Гладков напомнил о правилах безопасности. Он призвал жителей укрыться в помещениях без дверей и окон со сплошными стенами. Такими являются коридор, туалет, кладовая и другие. Находящихся на улице губернатор попросил спуститься в укрытие или безопасное место.

Ранее украинские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Как отметил Гладков, в результате случившегося сгорел трактор и пострадал механизатор. Один местный житель получил ссадину левой кисти. Ему помогли в районной больнице и отправили на амбулаторное лечение. Также ВСУ обстреляли поселок Красное. Три дома получили повреждения.