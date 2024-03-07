Важное 07 марта 2024, 00:04 Режим ракетной опасности объявили в Курской области Губернатор Курской области Старовойт заявил о ракетной опасности в регионе РИА «Новости»

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В Курской области ввели режим ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

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Днем 6 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили два беспилотника Украины в Белгородской и Курской областях. Как отметили в ведомстве, ВСУ использовали летательные аппараты самолетного типа.

Утром того же дня в городе Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность. После атаки украинских военных в Железногорском районе загорелся склад горючего. Как отметил Роман Старовойт, никто из гражданского населения и сотрудников объекта не пострадал.