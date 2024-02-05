05 февраля 2024, 23:44
Режим повышенной готовности ввели в портах Ленинградской области из-за БПЛА
Режим повышенной готовности ввели в портах Ленобласти из-за угрозы атак дронов
В морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой атак ВСУ беспилотниками. Об этом сообщили на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — сказано в сообщении.
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Речь о портах Приморск, Выборг, Высоцк и Усть-Луга. Там также проведут частичную светомаскировку административных зданий.
Ранее во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры ввели режим повышенной готовности в связи с увеличением вероятности воздушных атак. Всем силовым структурам приказали уничтожить беспилотники в случае их выявления на территории рядом с важными объектами.
Такие меры связаны с возникновением крупного пожара на угольном терминале в порту поселка Усть-Луга Кингисеппского района ночью 21 января.
Ленинградская область
Беспилотники
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Украина
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