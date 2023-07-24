Происшествия 24 июля 2023, 20:52 Режим повышенной готовности продлится в Ростове-на-Дону до 26 июля

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Из-за плохой погоды в Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности. Такой информацией поделился глава администрации Алексей Логвиненко. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.

Режим будет действовать еще два дня, до 26 июля. Его ввели 21 июля. Причина заключается в очередном штормовом предупреждении. В регионе пройдут ливни с грозами и градом. Скорость ветра составит 23 метра в секунду.

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Местных жителей попросили соблюдать осторожность и не выходит из дома без необходимости.