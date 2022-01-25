Режим повышенной готовности продлили в Крымском районе Краснодарского края из-за непогоды

Из-за плохой погоды в Крымском районе Краснодарского края продлили режим повышенной готовности. Он продержится до 7 февраля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой Telegram-канал главы муниципалитета Сергея Леся.

Он предупредил, что есть риск затопления приусадебных участков и домов. Жителям стоит отогнать транспорт на возвышенные участки. Также необходимо перенести технику и мебель на верхние этажи.

«В районе подготовлены эвакуационные пункты, транспорт для эвакуации. При необходимости будут включены сирены оповещения», — отметил Лесь.