Важное 19 февраля 2024, 13:00 Режим оповещения о ЧС ввели в Лобне РИА «Новости»

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В Лобне ввели режим оповещения о ЧС. Сообщение появилось в Telegram-канале администрации.

«По информации МВД, в городском округе Лобня введен режим „Загорск“. Он является разновидностью региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях», — пояснили там.

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Правоохранители проводят проверочные мероприятия и эвакуируют жителей домов № 4, 6 и 13 по улице Мирной и дома № 1 по улице Дружбы. Пункты эвакуации развернули в СОШ № 3 и № 5. Подробную информацию можно получить в дежурной службе администрации по номеру: 8 495 577 12 43.

Жителям посоветовали действовать организованно, не паниковать и строго выполнять правила, установленные властями и начальником гражданской обороны.

Ранее стало известно, что в автомобиле на улице Дружбы нашли взрывное устройство. Подозреваемого поймали прямо возле машины, его проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Двор оцепили, на месте работают взрывотехники.