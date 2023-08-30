Происшествия 30 августа 2023, 01:20 Режим «Ковер» ввели в центральных регионах России Baza: режим «Ковер» ввели в четырех центральных регионах России Depositphotos

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Тульская, часть Калужской и Московской областей, а также Рязань попали в режим «Ковер», когда действует запрет на движение самолетов из-за появления в небе нежелательных летательных объектов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в Подмосковье закрыли небо над Серпуховым и Коломной, в Калужской области — над столицей региона и Обнинском.

Telegram-канал Mash сообщил, что такой же режим действует в Тульской, Липецкой и Орловской областях, а также в аэропортах Москвы Внуково и Домодедово.