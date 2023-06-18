Происшествия 18 июня 2023, 22:03 Режим ЧС ввели во Владикавказе после ливня РИА «Новости»

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Во Владикавказе после сильного ливня ввели режим ЧС, об этом сообщила администрация в Telegram-канале. Сильно пострадал поселок Южный, подтоплены дома, на пяти улицах отключена электроэнергия.

«По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении властей.

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Глава администрации Вячеслав Мильдзихов заявил, что в пострадавшем населенном пункте работают оперативные службы. В регионе создадут комиссию для оценки ущерба от стихии.

«Уже завтра необходимо обойти каждый двор, каждый дом и оценить ущерб, который причинен жителям. Сделать это следует силами администрации», — отметил Мильдзихов.

Он добавил, что сегодня все службы работают на своих местах, домой никто не уходит.

ГУ МЧС России по РСО-Алания сообщило в Telegram-канале, что в результате неблагоприятных метеорологических условий во Владикавказе отключили электроэнергию на пяти улицах, оказались подтоплены шесть домовладений и два многоквартирных дома. Проводятся ремонтно-восстановительные работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии.