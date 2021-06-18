Режим ЧС ввели в Забайкалье из-за подтоплений

В Забайкалье в восьми районах ввели режим ЧС из-за паводков. Многие населенные пункты отрезаны из-за размыва дорог и мостов.

Из-за подтоплений повреждены региональные дороги и мосты в девяти районах региона, сообщили в администрации края.

«Интенсивные осадки, продолжающиеся в ряде районов Забайкальского края, привели к усложнению паводковой обстановки. На территории восьми муниципалитетов Забайкальского края с 18 июня вводится режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации.

Документ о введении ЧС в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества «Автобаза Связи», дачного некоммерческого товарищества «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка — Застепь подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Губернатор поручил привести в готовность все силы и средства, обследовать все мосты и укрепить их. Главы муниципалитетов должны принять дополнительные меры по защите жилья от затопления и защите водозаборов. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Осипов поручил обеспечить помощь пострадавшим от подтоплений.