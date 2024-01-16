Происшествия 16 января 2024, 05:20 Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки дронов ВСУ РИА «Новости»

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Режим городской чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — уточнил градоначальник.

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По словам Кстенина, дом уже осмотрели, его инженерные системы в рабочем состоянии. Пока решают вопрос, сколько окон придется заменить, а также необходимо закрыть тепловой контур. В этих вопросах им помогут строители, резюмировал мэр.

Ранее Кстенин рассказал, что в Советском районе эвакуировали жильцов дома, пострадавшего при атаке украинского дрона. Людей временно разместили в здании школы.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ребенок пострадал в результате попадания фрагментов сбитого украинского беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже. Девочка 2013 года рождения получила резаные раны руки, ноги и шеи.