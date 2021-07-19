Режим ЧС ввели в Вологодской области из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайного положения ввели в пяти районах Вологодской области из-за лесных пожаров. Огонь распространился на площади в 400 гектаров. Об этом сообщил RT со ссылкой на губернатора региона Олега Кувшинникова.

«В Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Никольском районах до полной ликвидации лесных пожаров вводим режим ЧС», — написал Кувшинников в социальных сетях. За прошедшую неделю произошло 33 пожара в 15 районах области. На данный момент в регионе зафиксировали 16 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 401 гектар.