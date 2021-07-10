Режим ЧС ввели в Тольятти из-за природного пожара

Режим ЧС ввели в Тольятти из-за обширного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Об этом сообщила администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В тушении пожара участвуют порядка 300 сотрудников МЧС, 44 единицы техники и авиация. На месте развернут оперативный штаб.

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, следует из данных ГУ МЧС по Самарской области, пишет РИА «Новости». Однако власти подготовили 11 автобусов для возможной эвакуации гостей санатория «Лесной». Сейчас там отдыхают 224 человека.

Огонь прошел по площади в 35 гектаров.

В прокуратуре области агентству сообщили, что там начали проверку соблюдения законодательства о лесопользовании.

Возгорание в 18 квартале Тольяттинского лесничества произошло в субботу, 10 июля, около 14:00, отмечается в сообщении администрации.

В этот же день ранее сотрудники МЧС остановили распространение огня практически во всех очагах природных пожаров в Челябинской области. Всего в регионе их пять. Однако замглавы МЧС России Илья Денисов сообщил, что в регионе может смениться погода и пожары снова разгорятся. Для этого около населенных пунктов создали группировку спасателей, которой достаточно для их защиты.