Режим ЧС ввели в Тольятти из-за пожаров

Огромный лесной пожар произошел в Тольятти в Самарской области. Власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил телеканал ОТР.

За сутки сгорели 30 гектаров леса. Огонь очень быстро распространился из-за сильного ветра.

Пожарные использовали самолет Ил-76 для борьбы с пламенем. С него сбросили тонны воды. Сейчас распространение пожара остановлено.

Ранее в Первоуральске в Свердловской области пришлось эвакуировать пациентов ковидной больницы. Причиной стал лесной пожар, который образовался неподалеку.