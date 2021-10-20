20 октября 2021, 14:37
Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за чумы свиней
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 11 муниципалитетах Свердловской области
Режим чрезвычайной ситуации объявили в 11 муниципалитетах Свердловской области из-за вспышек заражения африканской чумой свиней и птичьим гриппом. Об этом сообщил ОТР.
Россельхознадзор зафиксировал первую вспышку смертности скота от африканской чумы свиней в начале сентября. Позднее выявили случаи заражения домашней птицы гриппом H5N1.
В ведомстве заверили, что зараженное мясо не попадет на прилавки магазинов.