Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за чумы свиней

Режим чрезвычайной ситуации объявили в 11 муниципалитетах Свердловской области из-за вспышек заражения африканской чумой свиней и птичьим гриппом. Об этом сообщил ОТР.

Россельхознадзор зафиксировал первую вспышку смертности скота от африканской чумы свиней в начале сентября. Позднее выявили случаи заражения домашней птицы гриппом H5N1. В ведомстве заверили, что зараженное мясо не попадет на прилавки магазинов.