Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за урагана

В Ставрополе из-за последствий урагана введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор написал в Instаgrаm, что минувшей ночью в Ставрополе из-за сильного ветра на здание детского сада обрушился строительный кран. На улице Ленина на автомобиль упало дерево, в результате пострадал один человек, ему оказали помощь, угрозы жизни нет, сейчас он находится дома. Всего перед стихией не устояли более 100 деревьев.

«Постараемся как можно скорее перекрыть кровли, помочь, в том числе частным жилым домам», — сказал глава региона.

Непогода привела и к массовым отключениям электричества. Ситуация на контроле, аварийные бригады работают над восстановлением, заверил глава Ставрополья. Энергия уже подана почти на половине объектов, отметил Владимиров. Ранее в региональном МЧС сообщали, что из-за сильного ветра 35 тысяч жителей Ставрополья остались без света. В зону отключения попали 15 социально значимых объектов и 10 тысяч домовладений.

В Ставропольском крае ранее из-за непогоды объявили режим повышенной готовности.