Режим ЧС ввели в Сретенском районе Забайкалья после ДТП с автобусом
«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие — это жители сразу нескольких поселений Сретенского района. Нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», — сказал ТАСС глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
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После аварии в администрации Сретенского района организовали две комиссии. Одна оказывает юридическую помощь семьям погибших и пострадавшим, вторая занимается выплатами. Районные власти пообещали предоставить семьям погибших по 100 тысяч рублей на погребение, еще по 20 тысяч выделит администрация Сретенска для тех, кто жил в городе. Материальную помощь также окажут власти Забайкальского края.
Авария с междугородним автобусом произошла днем 1 декабря на трассе Чита — Сретенск в Забайкалье. Транспортное средство слетело с моста и упало на лед реки Куэнги. Погибли 19 человек, еще столько же пострадали. Среди погибших водитель и двое детей.