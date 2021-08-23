Режим ЧС ввели в Соль-Илецке из-за природного пожара

Природный пожар возник в окрестностях города Соль-Илецк в Оренбургской области. Там ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил вечером 22 августа. Пожарные сделали все возможное, чтобы огонь не перешел на населенные пункты.

Однако из-за сложной пожарной обстановки 23 августа в 09:00 на территории Соль-Илецкого городского округа ввели режим «чрезвычайной ситуации» в границах села Первомайское.

В МЧС отметили, что произведена опашка населенных пунктов, угрозы для ней нет.

Соль-Илецк расположен в 60 километрах от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. В городе живут более 26 тысяч человек. Соль-Илецк знаменит благодаря своим соленым и грязевым озерам.