Происшествия 17 июля 2023, 01:11 Режим ЧС ввели в селе в Саратовской области из-за подтопления В селе Солянка в Саратовской области ввели режим ЧС из-за подтопления Freepik

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в селе Солянка в Саратовской области в связи с подтоплением. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на сообщение управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

«Введен режим ЧС на территории села Солянка Урожайного муниципального образования Озинского муниципального района. Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены — вода вошла в дома», — сказано в материале.

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В сообщении указано, что 183 человека пострадали, 18 граждан поселили в пунктах временного размещения, двое останутся там на ночь. Другие эвакуированные отправились к родственникам.

Подтоплению подверглись улицы Садовая, Чапаева и Молодежная. На данный момент зафиксировали понижение водного уровня. Сотрудники спасательных служб ведут работу на месте.

Ранее стало известно о пропаже пятого человека после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Еще одним пропавшим оказался 67-летний сотрудник Новомихайловского совхоза.