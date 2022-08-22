Режим ЧС ввели в районе Ульяновской области после смертельного ДТП с автобусом

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Николаевском районе Ульяновской области после ДТП с 16 погибшими. О таком решении сообщил глава администрации района Сергей Кузин.

«Уважаемые участники дорожного движения! С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал Кузин в своем Telegram-канале.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об аварии в Главное следственное управление ведомства.

«Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей», — уточнила пресс-служба СКР.

Ранее ведомство показало кадры с места смертельного ДТП. На видео засняли работу сотрудника СКР, который проводил осмотр места аварии.

Микроавтобус «Mercedes» и две грузовые машины столкнулись на участке трассы «М5-Урал» в воскресенье, 21 августа. Предварительно следователи установили, что водитель грузовика не успел вовремя остановиться и врезался в микроавтобус, который зажало между двумя фурами. Жертвами ДТП стали 16 человек.