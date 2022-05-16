16 мая 2022, 10:22
Режим ЧС ввели в районе Телецкого озера на Алтае
На территории Турочакского района Республики Алтай местные власти ввели режим ЧС. Случилось это из-за продолжающегося пожара недалеко от Телецкого озера. Об этом написал «ФедералПресс».
«Полной ликвидации еще нет, горит трава возле деревьев. Возгорание на площади 10 гектаров, без активного горения. Угрозы населенным пунктам и туристическим объектам нет», — говорится в сообщении МЧС.
На месте ЧП работают 16 сотрудников ведомства и пять единиц техники.