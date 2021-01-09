Режим ЧС ввели в районе Приморья после пожара в школе

«В Красноармейском районе ввели режим ЧС муниципального характера. Напомним, ночью на 8 января в селе Глубинное сгорела школа», — говорится в сообщении региональных властей.

Единственная школа сгорела в селе Глубинное в ночь на 8 января. Общая площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров. В уничтоженном огнем здании также располагался детский сад.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что школа сгорела дотла. Всего в ней учились 70 человек. Ближайшая школа находится в 60 километрах от Глубинного. Возить туда детей невозможно. Во время ЧП никто не пострадал, так как дети находились на каникулах.