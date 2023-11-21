Происшествия 21 ноября 2023, 08:49 Режим ЧС ввели в районе Брянской области Mash: в Стародубском районе Брянской области ввели режим ЧС РИА «Новости»

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Власти Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Стародубском районе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной стали обстрелы со стороны украинских военных в понедельник.

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ВСУ выпустили по населенному пункту Курковичи как минимум 10 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Повреждения получили сельскохозяйственное предприятие, магазин и фельдшеро-акушерский пункт, а также линии электропередач, из-за чего в селе пропали связь и свет.

Днем ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что в Курковичах пострадали жилой дом и хозяйственные постройки, среди местных жителей раненых нет.

Утром во вторник Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Движение дрона противника остановили силами противовоздушной обороны.