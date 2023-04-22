Происшествия 22 апреля 2023, 17:46 Режим ЧС ввели в пострадавшем от вулканического пепла районе Камчатки Режим ЧС ввели в пострадавших от пеплопада селах Камчатки Telegram

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В районе Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали от пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, ввели режим ЧС. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — указано в сообщении.

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Бондаренко отметил, что решение было принято на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, сейчас готовится протокол и все необходимые документы. О запланированных мероприятиях глава района пообещал сообщить дополнительно.

Вулкан Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. На следующий день он трижды выбросил столбы пепла, самый мощный из которых поднялся на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. По состоянию на 17 апреля из населенных пунктов Усть-Камчатского района после извержения вулкана Шивелуч вывезли более 10 тысяч кубометров снега с пеплом.

Эколог Юрий Шевчук в интервью «Известиям» рассказал, что из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке могут пройти кислые дожди.