Происшествия 21 июня 2023, 02:14 Режим ЧС ввели в пострадавшем от града районе Дагестана Режим ЧС ввели в селах пострадавшего от града Буйнакского района Дагестана Telegram

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в селах Буйнакского района Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации в Telegram-канале. Там в результате обильных дождей с градом повреждения получили десятки домов.

«На территории нашего муниципалитета пострадали жители двух населенных пунктов: Кафыр-Кумух и Халимбекаула, где получили повреждения 170 домовладений. Распоряжением исполняющего обязанности главы МР „Буйнакский район“ Уллубия Ханмурзаева в этих населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

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Получившие повреждения жилые дома и другие помещения обследуют члены межведомственной комиссии. Им предстоит оценить нанесенный непогодой ущерб.

Ливневые дожди и град обрушились на Буйнакск и Буйнакский район в субботу, 17 июня. До этого режим ЧС ввели в Буйнакске.

В воскресенье, 18 июня, режим ЧС ввели после сильного ливня во Владикавказе. Тогда пострадал поселок Южный. Из-за непогоды оказались подтоплены дома, а на пяти улицах отключилась электроэнергия. В регионе также создадут комиссию для оценки ущерба от стихии.