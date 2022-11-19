Происшествия 19 ноября 2022, 15:19 Режим ЧС ввели в поселке Тымовское после взрыва газа в доме МВД: в сахалинском поселке Тымовское ввели режим ЧС муниципального характера Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В поселке Тымовское, где произошел взрыв газа в жилом доме, Сахалинской области ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом написала пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

Охрану общественного порядка обеспечивают более 50 сотрудников полиции. У пункта временного размещения жителей, который организовали в местном доме культуры, выставили круглосуточный пост из четырех полицейских (работают по двое посменно), остальные дежурят на месте происшествия.

Реклама

«На случай осложнения оперативной обстановки» в МВД создали резерв сил и средств из 20 сотрудников.

Реклама

По распоряжению властей Сахалинской области полиция с завтрашнего дня начнет выдавать необходимые справки по потере документов и помогать их восстановить. Заявления будут принимать круглосуточно. Жители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и справку об утрате документов. Те, кто потерял документы по линии ГИБДД (водительские права и регистрационные документы на машину), смогут восстановить их без госпошлины.

На данный момент в дежурную часть отдела МВД России по Тымовскому городскому округу не поступало заявлений и сообщений об утрате паспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.