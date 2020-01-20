Режим ЧС ввели в Перми из-за гибели пяти человек в хостеле

Прорыв трубы с горячей водой в пермском хостеле стал причиной смерти пятерых человек. После случившегося глава города Дмитрий Самойлов объявил режим чрезвычайной ситуации.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. Утром 20 января в администрации Индустриального района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в сообщении администрации города.

В пресс-службе отметили, что режим ЧС будет действовать до получения особого распоряжения. Сейчас в доме, где располагался хостел, отключили газ, горячую воду и электричество.

«Ориентировочное время начала подачи тепла в дома после проведения всех ремонтных работ — 21:30 (19:30 по московскому времени)», — обещают в городской администрации.

Трубу отопления в частном хостеле «Карамель» прорвало в ночь на 20 января. Помещения затопило кипятком, из-за чего погибли пять человек. Три человека получили различные ожоги и были доставлены в больницу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты нашли место повреждения трубы и уже начали ремонтные работы. Сейчас на месте ЧП работают 14 рабочих и четыре единицы техники.