Происшествия 08 мая 2023, 16:12 Режим ЧС ввели в Омской области из-за риска природных пожаров Врио главы Омской области Хоценко ввел режим ЧС из-за природных пожаров РИА «Новости»

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Сложная пожароопасная обстановка в Омской области стала причиной введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что зоне особого риска находятся северные и центральные части области, куда пришла жаркая погода с сильным ветром и где давно не было осадков.

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«Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения», — написал Хоценко.

Он добавил, что региональное Министерство финансов выделит дополнительные средства муниципалитетам для покупки современной противопожарной специальной техники. Врио главы Омской области подчеркнул, что сегодня главная задача — предотвратить возникновение пожаров и защитить людей и природу.

Кроме режима чрезвычайной ситуации, в 11 северных регионах Хоценко ввел запрет на все виды охоты. Ограничение продолжит действовать до особого распоряжения.