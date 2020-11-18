18 ноября 2020, 12:35
Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за найденной авиабомбы
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Новороссийске. Из-за этого в городе объявили локальный режим ЧС. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на Instagram замглавы Новороссийска Натальи Майоровой.
По ее словам, бомбу нашли в 400 метрах от нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск». Кинолог классифицировал ее и уничтожил.
Майорова уточнила, что ситуация осложнялась близостью нефтепровода и удаленностью места нахождения от транспорта.