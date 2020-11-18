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    18 ноября 2020, 12:35

    Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за найденной авиабомбы

    Дарья Морозова

    Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесу в Новороссийске. Из-за этого в городе объявили локальный режим ЧС. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на Instagram замглавы Новороссийска Натальи Майоровой.

    По ее словам, бомбу нашли в 400 метрах от нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск». Кинолог классифицировал ее и уничтожил.

    Майорова уточнила, что ситуация осложнялась близостью нефтепровода и удаленностью места нахождения от транспорта.