Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за найденной авиабомбы

По ее словам, бомбу нашли в 400 метрах от нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск». Кинолог классифицировал ее и уничтожил.

Майорова уточнила, что ситуация осложнялась близостью нефтепровода и удаленностью места нахождения от транспорта.