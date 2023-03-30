Происшествия 30 марта 2023, 22:47 Режим ЧС ввели в нескольких районах Ростовской области из-за непогоды Губернатор Ростовской области Голубев: режим ЧС ввели в ряде районов из-за непогоды

Читать 360tv в

Режим ЧС объявили в городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области из-за сильного снегопада. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

«Наиболее сложная обстановка наблюдается на двух участках — в Каменском и Красносулинском районах», — написал он.

Реклама

По данным властей, временно прекращено движение по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-4 «Дон». Такие меры связаны с ликвидации последствий сильного снегопада.

На федеральной трассе развернули пункты обогрева. Экстренны службы работают в усиленном режиме. Также организована работа регионального штаба и мониторинг дорожной обстановки.

Ранее сообщалось, что с выше 35 тысяч жителей Ростовской области лишились энергоснабжения. Причиной стали сильный ветер и мокрый снег. По всему региону восстановлением электричества занимаются 343 бригады, в которые входят 1244 человека и 640 единиц техники. Работы будут вести в круглосуточном режиме.