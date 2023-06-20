Происшествия 20 июня 2023, 10:22 Режим ЧС ввели в Магадане из-за лесных пожаров Мэрия Магадана: режим чрезвычайной ситуации объявили из-за лесных пожаров РИА «Новости»

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Режим чрезвычайной ситуации объявили в Магадане из-за пожаров в лесных зонах. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

«В целях обеспечения пожарной безопасности сегодня, 20 июня, <…> на территории Магадана введен режим ЧС», — уточнили в мэрии.

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В администрации пояснили, что в местах отдыха установили дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запретили разводить костры, использовать мангалы, жечь мусор и траву.

В мэрии напомнили, что нарушителей будут штрафовать на сумму от 10 до 800 тысяч рублей.

В Магаданской области уже произошло четыре масштабных лесных пожара. Огонь распространился на площади в 1 783 гектара.

Концерт группы «Би-2» отменили в Казахстане из-за сильных лесных пожаров. Огонь лишил жизни 14 человек. Возгорания тушат на девяти участках, применяя более 250 единиц техники и 11 вертолетов.