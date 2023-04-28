Происшествия 28 апреля 2023, 23:17 Режим ЧС ввели в Курганской области из-за лесных пожаров Губертатор Курганской области Шумков ввел режим ЧС из-за лесных пожаров Pxhere

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел с 28 апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах региона из-за лесных пожаров. Документ размещен на сайте областного правительства.

«В связи с возникновением лесных пожаров на территории Курганской области постановляю: ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — указано в сообщении.

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До этого режим ЧС ввели в столице региона и Кетовском муниципальном округе, куда входит деревня Логоушка. Огонь уничтожил более 130 строений, в том числе 38 домов, в трех населенных пунктах Курганской области.

360» показал последствия возгорания в деревне Логоушке, именно там днем 27 апреля заметили огонь. На кадры с высоты попала почти наполовину сгоревшая деревня.

К тушению пожара привлекли 438 человек и 122 единицы техники, в том числе аэромобильные группировки из соседних регионов, вертолет Ми-8, самолеты Ил-76 и самолет-амфибию Бе-200.

Правоохранительные органы завели уголовное дело о халатности и назначили необходимые судебные экспертизы.