Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за нашествия гусениц

В лесах Ирбейского района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия гусениц сибирского шелкопряда. Об этом сообщил ОТР.

Масштабы нашествия огромны — сообщается, что на каждом дереве находится в среднем по 400 гусениц. От паразитов будут избавляться путем обработки территории безопасным для окружающей среды биопрепаратом. Обрабатывать будут около 30 гектаров леса. Иначе зараженный лес может превратиться в завалы мертвых деревьев, что чревато пожарами.