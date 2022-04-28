Режим ЧС ввели в Курганской области из-за природных пожаров

Крупные природные пожары охватили Курганскую область. Для тушения в регион прибыли группировки из соседних Свердловской и Челябинской областей. Пожарные сосредоточились на защите четырех населенных пунктов в Кетовском районе. Как сообщила пресс-служба правительства региона, решение о режиме ЧС принял губернатор Вадим Шумков после поездки на места пожаров.

Всех жителей сел, которым грозит пожар, эвакуировали. Часть людей уехали к родственникам, для остальных организовали пункты временного размещения в районных школах.

Шумков обратился к жителям с просьбой не допускать пала травы. Он подчеркнул, что в регионе установилась аномально теплая погода — до +27 градусов. Все это приводит к повышенной пожароопасности.

«Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям <...> Еще и еще раз прошу, включайте разум — не жгите ничего, сгорите сами», — написал глава Курганской области.

Как сообщило Ura.ru, огонь в поселке Моревское уничтожил шесть домов и надворных построек. В СНТ «Малиновка» пламя перекинулось на 55 участков и распространилось на площади в семь тысяч квадратных метров. Из населенных пунктов вывезли более 500 человек.

По последним данным МЧС, пожарные справились с огнем в поселке Моревское. В СНТ «Малиновка» тушение еще продолжается.