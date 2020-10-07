Режим ЧС ввели в Курганской области из-за отсутствия отопления

Уточняется, что без тепла остаются детский сад, около 900 жителей многоквартирных домов и 36 объектов юридических лиц. По данным СМИ, владелец сдал в аренду котельную, которая должна была заняться отоплением района, пишет сайт «Дни.ру».

Он сделал это в связи с тем, что она признана «опасной». Продолжение работы грозило предпринимателю уголовным делом. Через договор субаренды доставкой тепла займется другая организация.