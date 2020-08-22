Режим ЧС ввели в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

Там уточнили, что мобилизованы все силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте взрыва газа идут поисково-спасательные работы. Все нуждающиеся быстро получают всю необходимую помощь.

В Дзержинской районной администрации проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв газа в в квартире на четвертом этаже дома в Ярославле произошел вечером в пятницу, 21 августа. После детонации начался пожар и обрушение перекрытий с первого по пятый этаж. Спасатели не исключили дальнейшего обрушения. Пока повреждения зафиксировали в 10 квартирах.

По данным МЧС, погибла одна женщина, три человека пострадали. Их доставили в местную больницу в состоянии средней тяжести.

160 жильцов аварийных подъездов срочно эвакуировали. Людей доставали из окон при помощи подъемников. Всех разместили в администрации района. Власти пообещали оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь.

Спасатели не исключили, что под завалами остаются два человека, в том числе один ребенок. На месте постоянно объявляют режим тишины, чтобы услышать голоса под завалами. К поискам подключились кинологи с собаками.

По факту взрыва прокуратура Ярославской области начала проверку. Областной главк Следственного комитета завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.