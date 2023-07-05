Происшествия 05 июля 2023, 14:15 Режим ЧС ввели в Ярославле после аварии с теплоходом Мэр Ярославля Молчанов сообщил о введении режима ЧС после аварии с теплоходом Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ярославле после аварии с теплоходом на Тверицкой набережной. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Артем Молчанов.

«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Спасибо спецслужбам за мгновенную реакцию, на месте работали психологи, медики и полиция», — написал мэр.

Реклама

Молчанов отметил, что в результате столкновения за помощью врачей обратились 12 пассажиров теплохода.

«С места происшествия людей увезли на автобусах. Предоставим места в гостинице всем, кому это нужно», — добавил он.

Также мэр Ярославля отметил, что в медучреждение направили одного пострадавшего. Еще двоих, доставленных ранее в больницу имени Соловьева, отпустили на амбулаторное лечение.

«В областной больнице медики обследуют двоих детей, решается вопрос о госпитализации», — заключил Молчанов.

Утром в среду, 5 июля, теплоход врезался в пирс на набережной реки Волги в Ярославле, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ЧП.